Beyoğlu'nda Bonzai İçip Kendinden Geçen Gençlere Kimse Aldırış Etmedi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin sokaklarında yaşayan dört gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse tepki göstermedi.
Beyoğlu'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi.
SOKAKTA YAŞIYORLAR
Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi.
BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.
-
Bence yoklukdan sewgisiz buyumekten aile alip oksayip sewmemis dogruyu yanlisi ogretmemis cocukken we buyuyunce hayata kusuyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İsterse gebersinler kan kusarak can versinler dönüp bakarsam...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kardeşim yardım etmeye kalksan ne malum bıçak çekmicekleri sana belkide tedavi görmemek için kaçmaya çalışıcak vatandaş bunlarla mı uğraşacak. Tercihlerini yapmış bunlar ellerinde ki az parayı da uyuşturucuya yatırmışlar yemek alıp karınlarını doyuracakları yere... Bizim elimizden sadece onlar adına üzülmek gelir. Onlar kendileri için üzülmüyo bunu birilerinin yapması lazım sonuçta...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bunların yüüznde ülke ekonomiisi yazık oluyor ben olsam devletin eyrinde bnları toplar tedavi yerine öldürüm ülke kalkınsınCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırT A M A M: AFERİM LAN NE KADAR MÜKEMMEL BİR ÇÖZÜM ÜRETTİN. KESKE DÜŞÜNÜP YAZABİLME YETENEĞİN OLSAYDI.Tüm 23 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır