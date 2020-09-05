BEYOĞLU'NDA HIRSIZLARA TABUREYLE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ
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BEYOĞLU'NDA HIRSIZLARA TABUREYLE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ

BEYOĞLU'nda panelvan araçla bakır atölyesine gelen şüpheliler, esnafın gözü önünde hırsızlık yaptı.

05.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:53

BEYOĞLU'nda panelvan araçla bakır atölyesine gelen şüpheliler, esnafın gözü önünde hırsızlık yaptı. Esnaftan biri hırsızlara tabure atarak, müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar başka bir esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlara tabure fırlatan Mustafa Çıplak, "Tam kaçarlarken sandalye fırlattım. Hırsızları engelleyemedik. Demir levye vardı ellerinde." dedi.

Beyoğlu, Sütlüce'de bulunan bakır atölyesine sabah saat 07.00 sıralarında panelvan araçla gelen şüpheliler, çalan alarma rağmen içeriye girdi. Şüpheliler, bakır kabloları ve levhaları geldikleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada çevredeki esnaf alarmı duyup, buraya geldi. Esnaftan biri bir yandan durumu polise ihbar ederken, bir yandan da şüpheliler cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Esnafın "polis çağırdık" diye bağırmasına aldırış etmeyen şüpheliler, malzemeleri araca yüklemeye devam etti. Şüpheliler kaçarken buradaki esnaftan biri tabure atarak, müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan hırsızlık kameralara saniye saniye yansıdı.,

"ELLERİNDE DEMİR LEVYE VARDI YAKLAŞAMADIM'

Hırsızlara tabure fırlatan Mustafa Çıplak, "5 kişilerdi, birisi saldırmaya kalktı. Tam kaçarlarken sandalye fırlattım. Hırsızları engelleyemedik. Demir levye vardı ellerinde. Üstlerine doğru gittim ama yaklaşamadım. Sonra kaçıp gittiler?? diye konuştu.

BEYOĞLU'NDA HIRSIZLARA TABUREYLE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ

Kaynak: DHA

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