Beyoğlu'nda hava destekli narkotik operasyon

Beyoğlu'nda hava destekli narkotik operasyonİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
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