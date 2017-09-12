Beyoğlu'nda Hava Destekli Narkotik Operasyon

Beyoğlu'nda Hava Destekli Narkotik Operasyon

Beyoğlu'nda hava destekli narkotik operasyonİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda hava destekli narkotik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.