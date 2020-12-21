Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

21.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:11
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde duraktan çıkan halk otobüsü, sokağa dönüş yapan kapalı kasa minibüsle çarpıştı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde duraktan çıkan halk otobüsü, sokağa dönüş yapan kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu otobüste yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LK 0889 plakalı otobüsle 77A hat numaralı Şişli-Vezneciler seferini yapan sürücü, bulvar üzerinde durağa gelerek yolcu aldı. Sürücü yolcuları aldıktan sonra yoluna devam etmek istediği sırada 34 AP 1927 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü sokağa dönüş yapmak istedi. O esnada ise yola çıkan otobüsle dönüş yapan minibüs çarpıştı.

SOKAĞA GİREN MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI

Kaza sonucu otobüsün içerisinde 1'i kadın 2 kişi otobüsün içerisinde düşerek hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kazayla ilgili konuşan otobüs şoförü, "Yolcuları aldıktan sonra çıkış yaparken arkadaş önüme kırdı. Aracın sağ tarafı ile çarpıştık. Otobüsteki bir bayan ve bir erkek yaralandı" dedi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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