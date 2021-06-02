Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
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Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)

Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.

BEYOĞLU'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.  

- İstanbul

Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)
Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım

Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
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