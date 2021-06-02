Beyoğlu'nda halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya sıçradı(1)

BEYOĞLU'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı.

BEYOĞLU'nda Sefa Meydanı'nda bir halı yıkama fabrikasında çıkan yangın 5 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım