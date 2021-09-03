Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)
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Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan 42 GD 748 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada, 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)
Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)
Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)
Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı
Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı
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Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı (3) - Haberler
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