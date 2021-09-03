Beyoğlu'nda hafif ticari araç durakta bekleyenlere çarptı: 8 yaralı
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan 42 GD 748 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
Kazada, 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar