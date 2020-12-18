Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi
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Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi

18.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:39

Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi Farklı enstrümanlarda söylenen şarkılar ilgi ile izlendi Beyoğlu Belediyesi, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında ilçede bulunan göçmen sanatçıları bir araya getirdi.

Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi

Farklı enstrümanlarda söylenen şarkılar ilgi ile izlendi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında ilçede bulunan göçmen sanatçıları bir araya getirdi. Göçmen sanatçıların farklı enstrümanlar ile Türk Halk Müziğini parçalarını seslendirmesi ilgi ile izlendi.

Beyoğlu Belediyesi 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında İstiklal Caddesinde bulunan Namlı Han'da göçmen sanatçıları bir araya getirdi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve farklı ülkelerden göçmen sanatçılar katıldı. Göçmen sanatçılar Namlı Han'ın içerisinde şarkılar söyledi. Farklı enstrümanlarda yeteneklerini sergileyen sanatçılar ilgi ile izlendi. Başkan Yıldız hem sanatçıları dinledi hem de şarkılara eşlik etti.

"Beyoğlu Belediyesi olarak göçmen sanatçı grubumuzu oluşturduk"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız " Beyoğlu bugün farklı insanların, farklı dinlerin ev sahipliği yapan bir beldedir. Kendi ülkelerinden; Suriye'den, Kanada'dan, Orta doğudan dünyanın dört bir tarafından bugün Beyoğlu'nda bulunan göçmen sanatçılarımız var. Her biri kendi sanatında iddialı, başarılı müzisyenlerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak göçmen sanatçı grubumuzu oluşturduk. Pandemi döneminde bir araya gelemiyoruz. Göçmen sanatçılarımız Beyoğlu'nda bir merkezleri olacak" şeklinde konuştu.

Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi
Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi
Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi
Beyoğlu'nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanlar ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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