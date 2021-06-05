Beyoğlu'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi: 45 şüpheli yakalandı
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Beyoğlu'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi: 45 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi: 45 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda polis ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş denetiminde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda polis ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş denetiminde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne Bağlı Yunus Ekipleri ile birlikte dün Beyoğlu genelinde geniş kapsamlı denetim yaptı. 8 ayrı noktada kurulan denetim noktalarında 19 bin 830 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan denetimlerde sahte kimlik kullanan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile yine haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca alkollü olduğu tespit edilen bir sürücüye cezai işlem uygulanırken uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye de işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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