Beyoğlu'nda narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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Beyoğlu'nda narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

Beyoğlu'nda polis ekiplerince narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda polis ekiplerince narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki uygulamaya, Çevik Kuvvet, Narkotik, "Yunus" polisleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri katıldı.

Dolapdere, Tarlabaşı ve Hacıahmet gibi birçok mahallede 400 kişilik ekiple gerçekleştirilen uygulamada, sokak araları, kahvehaneler ve metruk binalarda görülen şüpheli kişilerin üst araması ve GBT kontrolü yapıldı.

Uygulamada görev alan trafik ekipleri de şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Aramalara narkotik köpeği de katıldı.

Çalışmanın iki gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

Beyoğlu'nda narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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