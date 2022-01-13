Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı - Haberler
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Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken, kadının çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten çıkan bir kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. O esnada kadını takibe alan şahıs bir süre izledikten sonra arkasından yavaşça yaklaştı. Kadının çantasını kapkaç yapan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS KAPKAÇÇIYI YAKALADI

Şahsın hızla koşarak uzaklaşmasının ardından şoku atlatan genç kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

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