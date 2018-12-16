Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangın Yan Binaya Sıçradı
Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.
Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.
Haber- Kamera: HASAN YILDIRIM/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan tarafta
bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binanın dış cephesinden alevler
yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangın çıkan gecekondunun boş olduğu, kullanılmadığı
öğrenildi.