Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangın Yan Binaya Sıçradı

Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangın Yan Binaya Sıçradı

Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.

Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.

Haber- Kamera: HASAN YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan tarafta

bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binanın dış cephesinden alevler

yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın çıkan gecekondunun boş olduğu, kullanılmadığı

öğrenildi.

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