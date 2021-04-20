Beyoğlu'nda gece kulübü olarak kullanılan lokantaya baskın
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Beyoğlu'nda gece kulübü olarak kullanılan lokantaya baskın

Beyoğlu'nda gece kulübü olarak kullanılan lokantaya baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda gündüz lokanta, gecede kulüp olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda gündüz lokanta, gecede kulüp olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında mekanda bulunan 8 kişiye 27 bin 600 TL cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki kısıtlama saatinde açık olan mekanlara baskın düzenledi. Asmalımescit Caddesi'nde gündüz hamburger restoranı olarak kullanılan mekana giren ekipler, buranın gecede kulüp olarak kullanıldığını tespit etti. Gece eğlence mekanı olarak işletilen yerdeki 8 kişiye 27 bin 600 TL cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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