BEYOĞLU'NDA GASP GİRİŞİMİ KAMERADA

03.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:35

Beyoğlu 'nda Suriyeli Yazan Altourkman telefonunu almak isteyen Filistinli şüpheliye direnince bıçaklandı. Gasp girişimi kameralara yansırken, şüpheli yakalandı.

Beyoğlu Dolapdere Caddesi'nde Cuma günü sabah 07.00'da meydana gelen olayda Filistinli Islam A. yolda yürüdüğü sırada Suriyeli Yazan Altourkman'ın yanına yaklaşarak telefonun almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen Altourkman şüpheli tarafından bıçaklandı. Telfonun alamayan Filistinli şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi aynı gün Beyoğlu'nda adresinde gözaltına alındı. İfadesi alınan Filistinli Islam A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuşuyor. Daha sonra şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla Altourkman'ı tehdit ediyor.

Görüntü Dökümü(Güvenlik kamerası)-Şüphelinin mağdurla bir süre konuşma anı ardından gasp etmeye çalışma anı(Aktüel)-Şüphelinin şube çıkışı

Kaynak: DHA