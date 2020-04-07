Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil - Haberler
Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını günlerinde vatandaşların evde sağlıklarını koruması için spor malzemeleri dağıtıldı.

07.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:57
Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil

Beyoğlu Belediyesi, korona virüs salgını günlerinde vatandaşların evde sağlıklarını koruması için spor malzemeleri dağıtıldı.

Beyoğlu'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı evde durarak mücadele eden vatandaşların sağlıklarını korumak için spor malzemeleri dağıtıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtımdan Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları'nda bulunan spor salonlarına üye olan vatandaşlar yararlandı. Vatandaşlara evde kullanabilecekleri step tahtası, pilates topu ve mat gibi spor malzemeleri kapılarının önünden verildi. Ayrıca kapının önünden sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlara aldıkları malzemelerle yapabilecekleri çeşitli spor hareketleri gösterildi. Vatandaşlar ise belediyenin bu hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkür etti.

"Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz"

3-4 haftadır spor yapamadığı için yataktan kalkarken zorlandığını ancak gelen malzemelerle spor yapıp rahatlayacağını ifade eden Nesrin Yücetaş, " Evde sürekli hareketsizdik. Normalde haftanın iki günü spor yapıyorduk. Ondan şu anda mustaribiz. Evimizde böyle bir imkan sağladığı için Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah bir an önce şu virüs ülkemizi terk eder. Bütün dünyayı terk eder. Herkesin normal hayatına devam etmesini yüce Allah'tan diliyorum. Bende boyun fıtığı, bel fıtığı var. 3-4 haftadır spor yapamadığım için yataktan kalkarken bayağı zorlanıyordum. Şimdi evde yaparak çok rahat edeceğim" diye konuştu.

"Evde kendim yapmaya çalışıyordum. Şimdi daha iyi"

Gelen spor malzemeleriyle spor için motive olacağını belirten iki çocuk annesi Yeliz İnce, " Bu sıkıntılı günlerde evde de spora devam edilebilir. Böyle bir imkan sunmuş belediyemiz. Hocalarımız da bize getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Zaten evde yapıyordum ama bunlarla daha motive olacağım. Bütün aletlerim elimde olmuş olacak. Step tahtam yoktu, matım yoktu. Topum vardı sadece. Evde kendim yapmaya çalışıyordum. Şimdi daha iyi. Çocuğum bile motive oldu. O bile sevindi mutlu oldu" dedi.

"Evde kal sporla sağlıklı kal"

Şu anda 50 kursiyere malzeme dağıtımı yapıldığını ve dağıtımın devam edeceğini söyleyen Beyoğlu Belediyesi Bayan Sporları Koordinatörü Esin Eskicioğlu, "Daha önce biz üyelerimle salonlarımızda bu sporu yapıyorduk. Birçok hareketi zaten biliyorlar. Burada da onlara küçük küçük yaptığımız hareketleri tekrar ettik. Bundan sonra getirdiğimiz malzemelerle haftanın en az 3 günü evlerinde yarım saat olmak üzere spor yapmaya devam edecekler. Malzemelerimiz dezenfekte edilip getirildi. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bu hizmeti salonlarımıza gelen bayanlarımıza sunduk. Şu ana kadar 50 kursiyerimize malzeme dağıtımı yaptık. Bunu daha da devam ettireceğiz ileri ki günlerde. Evde kaldığımız bu süreçte spor yapmaya devam edelim. 'Evde kal sporla sağlıklı kal' diyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda evde kalmak spor yapmaya engel değil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:12:50. #1.14#
title