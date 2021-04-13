Beyoğlu'nda engelli arabasının aküsünü çalan 2 şüpheli yakalandı
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Beyoğlu'nda engelli arabasının aküsünü çalan 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda engelli arabasının aküsünü çalan 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda elektrikli engelli arabasının aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda elektrikli engelli arabasının aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan'da, Bostan Mahallesi'nde ikamet eden H.T'ye ait elektrikli engelli arabasının aküsünün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayı, yaşları küçük B.O. ve O.S'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan akü, şüphelilerin bıraktığı yerden alınarak sahibi H.T.'ye teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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