Beyoğlu'nda 'engeller' kaldırıldı

03.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:27

Beyoğlu Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu" projesini hayata geçirdi.



Beyoğlu Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında önemli bir projeye daha imza attı. Beyoğlu'nda, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu' projesi hayata geçirildi. Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların evlerine rahatça girip çıkmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede yaşayan tüm engelli vatandaşların yaşadığı sokaklara ve apartmanların girişlerine engelli rampaları yapılıyor.



Projeyle tüm engeller ortadan kalkacak



Proje kapsamında Beyoğlu'nda yaşayan tüm engelli vatandaşların yaşadığı adresler tespit edildi. Belediye ekipleri tespit edilen engelli vatandaşların yaşadığı apartmanların girişlerine engelli rampaları yapmaya başladı. Yapılan çalışmalarla şu ana kadar 6 mahallede 10 engelli vatandaşın yaşadığı binanın girişlerine engelli rampası yapıldı. Apartman girişlerinin yanı sıra sokaklardaki kaldırımlarda da gerekli düzenlemeler yapıldı. Bazı noktalara ise engellilerin kullandığı akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirildi. Proje, tüm engelli vatandaşlara ulaşılıncaya dek devam edecek.



Üst katlarda oturan engelli vatandaşlar için çalışma yapılacak



Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların en büyük sorunlarından bir diğeri de yaşadığı binalarda asansör bulunmaması. Bu nedenle üst katlarda oturan birçok engelli vatandaş evlerinden çıkamadığı için toplumdan uzak yaşamak zorunda kalıyor. Projenin ikinci aşamasında atılacak adımlarla bu sorunların da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu kapsamda üst katlarda oturan engelli vatandaşların hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yine aynı mahallede bulunan zemin katlardaki dairelere taşınmaları için çalışma yapılacak. Bu çalışmayla birlikte engelli vatandaşların önündeki tüm engeller kaldırılacak ve her vatandaş gibi sosyal hayata katılmaları sağlanmış olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA