Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

BEYOĞLU'nda bir kadının yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
07.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:29
BEYOĞLU'nda bir kadının yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 08.30 sıralarında  meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 65 yaşında olan Osman A. silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Osman A. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.  Elmas F. isimli yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

 SALDIRI ANI KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Elmas F. ile Osman A.'nın caddede karşılaşarak tartışmaya başladığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. silahını çıkararak Elmas F.'te ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü Haber
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim Haber
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
Dikkat etmezsek bayram bize zehir olabilir! Kurban'da 1 milyon kişi tehdit altında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Esra Erdoğan Halife Hafter Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Mabel Matiz Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Temmuz Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:30:34. #1.14#
title