Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor - Haberler
İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Beyoğlu'nda fırıncılar sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek dağıtımını geleneksel yöntemlerle yapmaya başladı.

12.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:10
Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Beyoğlu'nda fırıncılar sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek dağıtımını geleneksel yöntemlerle yapmaya başladı.

Şehrin iş, eğlence ve kültür merkezlerinden Beyoğlu, koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla boş kaldı. Her gün 45 mahallesinde 225 bin yerleşik nüfusun yanı sıra gece-gündüz milyonlarca insana ev sahipliği yapan ilçede sessizliğin hakim olduğu sokaklarda ellerinde sepetlerle dolaşan fırıncılar geleneksel yöntemlerle satış yapıyor.

İlçe sınırlarında yer alan, çok kültürlülüğü ve içinde bulundurduğu tarihi yapılarıyla birçok filme ve belgesele ev sahipliği yapan Tarlabaşı ve Dolapdere sokaklarında "ekmekçi" diye bağırarak kapı kapı dolaşan fırıncılar, vatandaşlara ekmeklerini teslim ederken, birçok vatandaş siparişlerini balkon ya da pencereden sarkıttıkları sepetler aracılığıyla aldı.

Tarihi yapıların, cumbalı evlerin ve sokaklara kuruması için asılan çamaşırların arasında vatandaşa hizmet götüren fırıncılar, günde üç vakit servis yapıyor.

İlçede aile fırını işleten Ercan Arslan, AA muhabirine, salgın öncesine göre ekmek satışlarının yüzde 80 azaldığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağının satışları etkilemediğini dile getiren Arslan, "Burası eğlence sektörü yoğun olduğu ve otellerle dolu olduğu için turist ağırlıklıydı. Turistler de gidince maalesef işlerimiz düştü. Sadece dışarıya, mahalle aralarında servis yaptığımız birkaç yer var. Onun haricinde bizim işlerimiz tamamen durmuş durumda ama mahalle aralarındaki fırınların işleri şu an gayet iyi." dedi.

Aile yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerde ekmek satışının Beyoğlu'na göre fazla olduğunu anlatan Arslan, "Evlerde, mahalle aralarında bir sorun yok. Bu civarda sorun var. Bu civarda kimse yok. 3-5 çalışan, görevli olan, ikamet eden birkaç kişi var. Onun haricinde Üsküdar'da, Ümraniye'de olsun hayat devam ediyor, orada ekmek sarfiyatı fazla. Bizim bu civarda aile olmadığından, turist-otel ağırlıklı olduğundan dolayı işimiz çok az. Günde üç servis yapıyoruz; sabah, öğle ve akşam. İki kişi gönderiyoruz, biri ekmeği veriyor, diğeri parayı topluyor." diye konuştu.

"Ben Beyoğlu'nu ilk defa böyle görüyorum"

Beyoğlu'nda 35 yıldır hamallık yaparak geçimini sağlayan Sinan Dinçer de Beyoğlu'nun hareketli hali ile şu anki durumunun çok farklı olduğunu belirtti.

Birkaç gün önce İstiklal Caddesi'nin boş kalmasının ardından polislerle maç yaptıklarını anlatan Dinçer, "Bundan birkaç gün önce Güven Timleri ile maç yaptık. İstiklal boş, biz arıza çıkartacağız ki onlar görev yapacak. Onlar bize baktı, biz de onara. Emanetlerini çıkartıp emniyete verdiler, maç yaptık. 6-2'de yendik onları, baklavalarını yedik." dedi.

"Ben ilk defa Beyoğlu'nu ilk defa böyle görüyorum." diyen Dinçer, bu dönemde hamallık yapamadığını, iş yeri temizleyerek geçimini sağladığını kaydetti.

Dinçer, "Fırsattan istifade dükkanlar kapalı, adam, 'kepenkler kapalı, temizlik var' diyor. Giriyoruz dükkanın temizliğini yapıyoruz, dezenfektesine yardım ediyoruz. 20 lira ondan, 10 ondan, 3 ondan, damlaya damlaya göl oluyor." diye konuştu.

Bu arada, ilçede bazı vatandaşların sokak hayvanlarını ve güvercinleri beslemek için dışarı çıktığı görüldü.

Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini...
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın İrem Derici Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda ekmek geleneksel yöntemle satılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:43:35. #1.15#
title