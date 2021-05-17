BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA
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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda iki eğlence mekanına düzenlenen baskında 56 kişiye 194 bin 469 lira idari para cezası kesildi.

BEYOĞLU'nda iki eğlence mekanına düzenlenen baskında 56 kişiye 194 bin 469 lira idari para cezası kesildi. Baskın anı da kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan bir iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren 2 farklı eğlence mekanına dün baskın düzenlendi. Baskında eğlence mekanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, içeride bulunan 56 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 56 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 194 bin 469 idari para cezası işlemi uygulandı. İki işyerinin de faaliyetlerine son verilirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yeri mühürlendi.

BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA
BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA BASKIN: 56 KİŞİYE 194 BİN 469 LİRA CEZA - Haberler
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