Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı
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Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı

Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda eğlence mekanında çıkan tartışmada darbettiği müşteriyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koruma görevlisi tutuklandı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanında çıkan tartışmada darbettiği müşteriyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koruma görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Taksim'de bulunan bir eğlence mekanında koruma görevlisi Fırat İ. ile müşteri Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İş yerinin dışarısında da devam eden tartışmada Fırat İ., müşteriyi darbetmeye başladı.

Aldığı darbeler sonrası yere düşerek yaralanan Murat K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan koruma görevlisi Fırat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan Murat K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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