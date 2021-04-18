Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 25 kişiye 86 bin TL ceza

Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın: 25 kişiye 86 bin TL ceza Beyoğlu'nda hafta sonu kısıtlamalarında kapalı olması gereken bir eğlence mekanı basan ekipler, içeride bulunan 25 kişiye 86 bin TL ceza kesti.