Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı
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Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemde bazı göstericiler gözaltına alındı.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemde bazı göstericiler gözaltına alındı.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle bir grup, Şişhane Meydanı'nda bir araya gelerek izinsiz gösteri yaptı.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba yapılan müdahalede gözaltına alınan bazı göstericiler emniyete götürüldü.

Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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