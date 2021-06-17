Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde bazı kişiler gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemde bazı göstericiler gözaltına alındı.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Beyoğlu'nda yapılan eylemde bazı göstericiler gözaltına alındı.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü HDP il binasına düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle bir grup, Şişhane Meydanı'nda bir araya gelerek izinsiz gösteri yaptı.

Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba yapılan müdahalede gözaltına alınan bazı göstericiler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan