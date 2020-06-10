Beyoğlu'nda durdurdukları kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı
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Beyoğlu'nda durdurdukları kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı

Beyoğlu'nda durdurdukları kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı Beyoğlu'nda durdurdukları bir kişiyi usule aykırı şekilde üst araması yapıp daha sonra tokat attıkları öne sürülen 2 bekçinin açığa alındığı bildirildi.

10.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:27

Beyoğlu'nda durdurdukları kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda durdurdukları bir kişiyi usule aykırı şekilde üst araması yapıp daha sonra tokat attıkları öne sürülen 2 bekçinin açığa alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle bekçisi, ilçenin en işlek caddesi Tarlabaşı Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye kimlik sorgusu yapmak istedi. Adı açıklanmayan yabancı kişinin kaçması üzerine peşinden koşan bekçiler, 'şüpheli' kişiyi yakaladı. Üstünde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şahıs kimlik sorgusunda da herhangi bir yakalama kararı bulunmayınca iddiaya göre bekçiler tarafından tokat yedi.

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda harekete geçerek bekçiler hakkında soruşturma açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamera görüntülerinde 2 çarşı ve mahalle bekçisinin, yabancı uyruklu kişiye usule aykırı şekilde üst araması yaptıklarını ve tokat attıklarını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından iki bekçi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda durdurdukları kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı

Kaynak: İHA

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