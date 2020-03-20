Beyoğlu'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve çevresi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmaların koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA