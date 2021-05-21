Beyoğlu'nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu
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Beyoğlu'nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

Beyoğlu'nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında araçları durdurularak tek tek aradı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

100 ARAÇ VE 150 PERSONEL KATILDI

İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

(İHA)

Beyoğlu'nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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