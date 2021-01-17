Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda derneğe koronavirüs baskını kamerada
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Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda derneğe koronavirüs baskını kamerada

17.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:03
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda derneğe koronavirüs baskını kamerada

Son dakika haberler... BEYOĞLU'nda bir derneğe düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 23 kişiye toplam 79 bin 787 lira para cezası kesildi.

BEYOĞLU'nda bir derneğe düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 23 kişiye toplam 79 bin 787 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 02.30'da Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler söz konusu adresin dernek olarak faaliyet gösterdiğini, içeriye çok sayıda insanın girip çıktığını, yapılan kontrolde masalar etrafında 23 kişinin bulunduğu tespit etti. İçerde bulunan toplam 23 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 79 bin 787 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Dernek ise mühürlendi.

(Fotoğraf)

 


Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda derneğe koronavirüs baskını kamerada
Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda derneğe koronavirüs baskını kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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