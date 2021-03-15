BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
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BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI

15.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:39
BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI

Özgür EREN İSTANBUL DHABeyoğlu'nda inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı inşaat malzemeleri deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Cadde üzerindeki itfaiye araçları nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk yaşandı.

BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI
BEYOĞLU'NDA DEPO YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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