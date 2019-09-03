Beyoğlu'nda dehşet anları; olaya şahit olanlar kaçacak yer aradı

03.09.2019 11:33

Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman sokakta geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Daha önce çalıştığı işyerine gelen ve bir süre oturduktan sonra gece saat 04.00 sıralarında dışarı çıkan Eyüp D. (43) sokakta başına dayadığı tabancayı ateşledi. Eyüp D. yere yığılırken bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokağı kapatırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri başından vurulan Eyüp D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eyüp D.'nin cesedi daha sonra memleketinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA