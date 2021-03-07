BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI
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BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

07.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:23
BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDIİSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda değnekçi diye tabir edilen, araçlarını park edenlerden zorla para isteyen iki kişi suçüstü yakalandı.

BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda değnekçi diye tabir edilen, araçlarını park edenlerden zorla para isteyen iki kişi suçüstü yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Meşrutiyet Caddesi'nde denetim yaptığı sırada, 2 kişinin, park eden araç sürücülerinden para istediğini tespit etti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları Mustafa G. ile Şakir Ü.'yü gözaltına aldı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelilere, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesinden adli işlem uygulandı.

Şüphelilere aynı suçtan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi

BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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