Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
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Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu düzenledi.

Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu düzenledi. Sivil trafik ekiplerinden otopark ücreti isteyen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil araçla Gümüşsuyu'nda park etmek isteyen polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, otopark ücreti istedi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu
Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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