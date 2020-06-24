BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ

Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında kurulan noktalarda gerçekleştirilen 'Dar alan' denetimlerinde kurallara uymayan araç sürücüleri ile maske takmayanlara ceza kesildi.

24.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:43

Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında kurulan noktalarda gerçekleştirilen 'Dar alan' denetimlerinde kurallara uymayan araç sürücüleri ile maske takmayanlara ceza kesildi. Ayrıca, polis ekipleri tarafından arandığı belirlenen 3 şüpheli ile içerisinde mermi ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında 'Dar alan' denetimleri gerçekleştirdi. Denetime asayiş polisi, motosikletli yunus polisi, güven timleri ve trafik polisleri de katıldı. Denetim noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçların içerisinde ve araç sürücülerinin üzerinde arama yapılırken, sürücülerin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Öte yandan trafik polisleri, araçların evraklarını kontrol ederek, eksikleri bulunan araç sahiplerine ceza kesti.

TAKSİM'DE TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİYE CEZA

Taksim Meydanı'nda yapılan denetim sırasında ters yönden gelerek trafiği tehlikeye sokan motosikletli kişiye bin 228 lira trafik cezası kesilirken, maske takmayan 1 kişiye de hıfzıssıhha kanunu kapsamında 900 lira para cezası kesildi. Lüks bir otomobilde yapılan aramada mermi ele geçirilirken, otomobilin sürücüsü hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İstiklal Caddesi'nde devriye yapan asayiş polisi ise şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolünü yaparak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde polis tarafından arandığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 21:58:37. #1.15#
title