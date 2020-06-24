BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ
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BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ

Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında kurulan noktalarda gerçekleştirilen 'Dar alan' denetimlerinde kurallara uymayan araç sürücüleri ile maske takmayanlara ceza kesildi.

BEYOĞLU'NDA 'DAR ALAN' DENETİMLERİ
24.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:37
Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında kurulan noktalarda gerçekleştirilen 'Dar alan' denetimlerinde kurallara uymayan araç sürücüleri ile maske takmayanlara ceza kesildi. Ayrıca, polis ekipleri tarafından arandığı belirlenen 3 şüpheli ile içerisinde mermi ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nun çeşitli noktalarında 'Dar alan' denetimleri gerçekleştirdi. Denetime asayiş polisi, motosikletli yunus polisi, güven timleri ve trafik polisleri de katıldı. Denetim noktalarında şüphe üzerine durdurulan araçların içerisinde ve araç sürücülerinin üzerinde arama yapılırken, sürücülerin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Öte yandan trafik polisleri, araçların evraklarını kontrol ederek, eksikleri bulunan araç sahiplerine ceza kesti.

TAKSİM'DE TERS YÖNDE GİDEN MOTOSİKLETLİYE CEZA

Taksim Meydanı'nda yapılan denetim sırasında ters yönden gelerek trafiği tehlikeye sokan motosikletli kişiye bin 228 lira trafik cezası kesilirken, maske takmayan 1 kişiye de hıfzıssıhha kanunu kapsamında 900 lira para cezası kesildi. Lüks bir otomobilde yapılan aramada mermi ele geçirilirken, otomobilin sürücüsü hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İstiklal Caddesi'nde devriye yapan asayiş polisi ise şüpheli gördüğü kişilere kimlik kontrolünü yaparak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde polis tarafından arandığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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