Beyoğlu'nda çorap satan seyyar satıcının ağabeyi zabıta amirine saldırdı - Haberler
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Beyoğlu'nda çorap satan seyyar satıcının ağabeyi zabıta amirine saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beyoğlu'nda çorap satan seyyar satıcının ağabeyi zabıta amirine saldırdı

Beyoğlu'nda çorap satan seyyar satıcının ağabeyi tezgahlarına el koyan zabıta ekiplerine saldırdı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda çorap satan seyyar satıcının ağabeyi tezgahlarına el koyan zabıta ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri zabıtalara saldıran seyyar satıcı ile ağabeyini gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri çorap satışı gerçekleştirmemesi için seyyar satıcının tezgahına el koydu. Bunun üzerine seyyar satıcı ile zabıta ekipleri tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa süre içinde büyümesi üzerine arbede yaşandı.

Seyyar satıcının abisi geldi, ortalık karıştı

Bunun üzerine seyyar satıcı ağabeyini arayarak caddeye çağırdı. Olay yerine gelen seyyar satıcının ağabeyi zabıta memurlarıyla sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa süre içinde büyüyerek arbedeye dönüştü. Seyyar satıcının ağabeyi zabıta amirine saldırmaya çalışırken çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırı son anda önlenebildi.

Seyyar satıcı ve ağabeyi gözaltına alındı

Yaşanan sözlü tartışma nedeniyle caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyyar satıcı ve ağabeyi güven timleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zabıta amirinin kendinden saldırıda bulunan kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

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