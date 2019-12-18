Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı
Beyoğlu'nda depremde çökme tehlikesi yaşandığı için boşaltılan binanın yıkımı tamamlandı.
Beyoğlu'nda depremde çökme tehlikesi yaşandığı için boşaltılan binanın yıkımı tamamlandı.
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde çökme riski oluşan Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı bir bina, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahliye edilip mühürlendi.
Yapılan değerlendirmenin ardından yıkım kararı verilen binanın bulunduğu yerde, güvenlik önlemleri alındı.
Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, binanın yıkımını tamamladı.