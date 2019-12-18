Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı
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Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı

Beyoğlu'nda depremde çökme tehlikesi yaşandığı için boşaltılan binanın yıkımı tamamlandı.

18.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:48
Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı

'nda depremde çökme tehlikesi yaşandığı için boşaltılan binanın yıkımı tamamlandı.

'da 26 'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde çökme riski oluşan Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı bir bina, tarafından tahliye edilip mühürlendi.

Yapılan değerlendirmenin ardından yıkım kararı verilen binanın bulunduğu yerde, güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, binanın yıkımını tamamladı.

Kaynak: AA
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