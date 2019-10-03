03.10.2019 18:17

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binadaki esnaflar eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binada son durum görüntülendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada bulunan esnaflar eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binanın akıbeti ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak'ta bulunan beş katlı binada dün öğlen saatlerinde çatlaklar oluşmuş, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Güvenlik amacıyla sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak ekipler gece boyunca kolonları güçlendirme çalışması yaptı. Gündüz saatlerinde ise çalışmaların yapıldığı binadaki esnaflar ise eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binadan esnafların canlarını hiçe sayarak mallarını tahliye etmeye çalışmaları ise görenleri hayrete düşürdü. Çalışanların hızlı hareketlerle çökme riski bulunan binaya girerek malları dışarı taşıdıkları görüldü. Binanın akıbetinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA