BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZI KALDIRILIYOR

09.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:34

Beyoğlu 'nda çöken metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Beyoğlu, Asmalımescit Caddesi'nde çöken metruk binanın enkazı, iş makinesi tarafından kaldırılmaya başlandı. Binanın çökmesiyle moloz dolan caddede temizlik çalışmaları da başladı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin araç ve yaya trafiğine açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------İş makinesinin çalışmasından detayKapatılan sokaklardan detay

Ekiplerden detay

Kaynak: DHA

- Yazar