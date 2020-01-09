BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR ... O ANLAR  KAMERADA

09.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:58

Zeki GÜNAL/ Beyoğlu'nda tadilatta olduğu öğrenilen 5 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında binanın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil farklı açılardan kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde tadilat yapıldığı öğrenilen 5 katlı metruk binada saat 10.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çökme sırasında binanın altında kalmaktan son anda kurtulan otomobil ve yan sokakta yaşanan hareketlilik farklı açılardan kameralara yansıdı. Görüntülerde bina çökerken otomobil altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Otomobilin üstü toz bulutu ile kaplanıyor. Aracın sürücüsü çökmenin ardından geri manevra yapıyor. Öte yandan yan sokakta yürüyen bir kişi çökme sırasında korku ve panik yaşıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------(FARKLI AÇILARDAN GÜVENLİK KAMERASI)-Otomobilin hareket etmesi-Binanın çökmesi-Otomobilin geri çıkması-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Etrafı kaplayan toz bulutu

Kaynak: DHA