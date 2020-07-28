Beyoğlu'nda çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyoğlu'nda çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor

Beyoğlu Belediyesi, okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzları ile yaz eğlencesini çocukların ayağına götürdü.

Beyoğlu'nda çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor
28.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:53

Beyoğlu Belediyesi, okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzları ile yaz eğlencesini çocukların ayağına götürdü.

Beyoğlu Belediyesi, her yıl eğitim öğretim sezonu içerisinde "Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla açtığı Yüzme Okulu'nu bu yaz okulların bahçelerine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde Orbay İlk ve Ortaokulu, İTO Kadınlar Çeşmesi İlkokulu ile Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. 7-11 yaş arası çocuklara hizmet veren Portatif Yaz Havuzlarında bir yandan yüzme eğitim alan çocuklar, bir yandan da yaz aylarının vazgeçilmesi olan havuzun keyfini çıkartıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız okul bahçelerinde kurulan havuzları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle iyi eğlenceler diledi.

Hem spor yapacaklar hem de ferahlayacaklar

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, "Bugün çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımıza yazın hem iyi vakit geçirebilmeleri hem salgın koşullarını dikkate alarak yüzmeyi öğrenebilmeleri maksadıyla Beyoğlu'muzun üç ayrı noktasına Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği yaparak havuzlarımızı konuşlandırmış bulunmaktayız. Binlerce çocuğumuz, gencimiz kayıtlarını yaptırdılar ve şuanda yüzmeyi öğreniyorlar. Hem spor yapmış olacaklar hem de bu yaz sıcağında ferahlamış olacaklar. İmkanlarımız nispetinde yaz boyunca okullar açılana kadar buralarda çocuklarımıza yüzme öğretilecek. Hocalarımız kızlara ve erkeklere ayrı ayrı eğitimlerini veriyorlar. Normalde 40 kişilik bir havuz ama pandemi koşullarını dikkate alarak onar kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz" dedi.

Yaz havuzlarına katılmak isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte havuzların kurulacağı noktalara gelerek kayıt yaptırabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 3. Sayfa
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi 3. Sayfa
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Mustafa Destici
Magazin Emrah Beyonce Pelin Akil Belçim Bilgin
Spor Falcao Okan Buruk Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beyoğlu'nda çocuklar yüzme havuzlarında yazın tadını çıkartıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 16:54:44. #1.14#
title