BEYOĞLU'NDA CİNAYET; 17 YAŞINDAKİ GENÇ İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
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Beyoğlu, Güncel

BEYOĞLU'NDA CİNAYET; 17 YAŞINDAKİ GENÇ İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki Halef Elgaz ailesine ait bakkal dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:44
BEYOĞLU'NDA CİNAYET; 17 YAŞINDAKİ GENÇ İŞ YERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Beyoğlu'nda 17 yaşındaki Halef Elgaz ailesine ait bakkal dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde geçen perşembe 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait bakkalda duran Helef Elgaz, olay günü arkadaşıyla birlikte dükkanın önünde oturuyordu. Bu sırada caddenin karşı tarafından gelen T.K. silahını çıkartarak Halef Elgaz'a ateş etti. T.K.'nın silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle Halef Elgaz kanlar içinde yere yığılırken T.K. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan sokak sakinleri Elgaz'ın yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halef Elgaz'ı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Elgaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Halef Elgaz'ı silahla öldüren şüpheli T.K. ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 

BENİM OĞLUM DAHA 17 YAŞINDAYDI, KİMSEYLE BİR PROBLEMİ YOKTUÖldürülen Halef Elgaz'ın babası Ferhan Elgaz," Oğlumun kimseyle bir problemi yoktu. Daha 17 yaşındaydı. Biri geliyor oğluma ateş açıyor. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılıyor ancak iki saat sonra hayatını kaybetti. Bundan sonra hakkımızı adliyede arayacağız. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. 

Görüntü Dökümü: ------------------Baba Ferhan Elgaz'la röportaj-Hayatını kaybeden Halef Yazgan'ın ailesinden detay-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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