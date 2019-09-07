Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı

07.09.2019 17:56

Beyoğlu'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.Kaza saat 16: 30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi.

Görüntü dökümü

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-Çevik kuvvet otobüsünün çarptığı otomobil

-Kaza yapan otobüs

-Kaza yapan otobüsten inen çevik kuvvet polisleri

-İtfaiye aracı

-Polislerin kaza yapan otobüsten teçhizatlarını alıp yeni gelen otobüse yüklemeleri

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul