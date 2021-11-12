Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken binanın içerisi yoğun dumanla doldu. Bina sakinleri ise binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.