Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken binanın içerisi yoğun dumanla doldu. Bina sakinleri ise binayı boşalttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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