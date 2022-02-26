Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü - Haberler

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Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

BEYOĞLU'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında buzdolabı prizinin tutuşmasından dolayı yangın çıktı. Binada yaşayanlar panikle dışarı kaçtı. Yükselen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve alev alev yanan çatıya müdahale etti.  Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katı ve çatıda hasar oluştu.


Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu'nda çatı katı yandı; mahalleli sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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