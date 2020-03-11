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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Güncel

BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.

11.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:57
BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler genişletildi. İBB Gezici Filo ekipleri, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, İstanbul'daki ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Gün içinde, spor salonları, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde çalışma yapan ekipler, akşam saatlerinde ise Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti. Özel kıyafet giyip, maske takan ekipler, camilerde minber, sütun, avize ve halılara bir makine vasıtasıyla 'Crystalin' püskürterek dezenfeksiyon yaptılar.

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BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

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BEYOĞLU'NDA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

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