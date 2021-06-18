Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de caddeler sular altında kaldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de sular altında kaldı.