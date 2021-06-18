Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
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Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de caddeler sular altında kaldı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de sular altında kaldı.

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de caddeler sular altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Beyoğlu ve Kağıthane'de sular altında kaldı. Aniden bastıran yağışta araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sarı uyarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Beyoğlu Hasköy Kumburhane Caddesi tamamen sular altında kaldı. Suların kapladığı caddede araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Etkili olan yağışla beraber Kağıthane'de de birçok cadde sular atında kaldı. Rögar kapaklarından sular taşarken yolları kaplayan sularda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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