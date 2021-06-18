Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi
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Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde sular altında kaldı.

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar sular altında kalmamak için güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu'nda etkili olan yağışla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Su kaplayan caddelerde bazı araçlar yolun kenarında durarak yağmurun dinmesini beklerken bazı araçlar ise su kaplayan caddelerde güçlükle ilerledi.

Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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