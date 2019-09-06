Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)

Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

06.09.2019 06:46
Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken  polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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