Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu
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Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda bir kişi otel odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Beyoğlu'nda bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescid Caddesi'ndeki otelde kalan 71 yaşındaki Marsel Moiz Behmoaram'ın odasından kötü kokular gelmesi üzerine görevliler, kontrol amaçlı içeri girdi.

Behmoaram'ı koltukta hareketsiz gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Behmoaram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir kesik ve darp izine rastlanmayan Behmoaram'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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