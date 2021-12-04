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Beyoğlu'nda bir kişi cadde üzerinde ölü bulundu

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
Beyoğlu'nda bir kişi cadde üzerinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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